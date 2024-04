By Leah Watson, The Kennedy Beacon

(Keala Kelly contributed to this report); Spanish translation below

“Americans are tired of a two-party system filled with empty promises and symbols,” said Rosangel Perez, a Latino resident in Brooklyn, New York, and a supporter of Robert F. Kennedy Jr. “We see our beautiful United States deteriorating….People want a candidate who is not full of crap.”

Perez supports many of Kennedy’s policies, including his environmental activism, his efforts to dismantle corrupt organizations, his advocacy for children’s health and wellness, and his determination to defend the First Amendment while fighting social media censorship.

Beyond his policies, Perez appreciates that Kennedy “doesn’t need cue cards to speak,” and that “he is a gentleman of great intellect [and] is willing to change his mind when sound evidence and facts are presented.”

According to the Equis poll of 2,010 taken in mid-February, as reported by Politico, Kennedy is getting 17% of Latino support in Arizona and 21% in Nevada. These are two important battleground states that could be pivotal in the upcoming election if there is a marginal difference in electoral votes.

The poll also shows Biden’s Latino support is dwindling and as a result, Trump has exceeded Biden in 12 battleground states, receiving 41% support, whereas Biden only received 34%. According to Politico, if these statistics hold “in November, it would represent a seismic break in the Democratic coalition and a remaking of the electoral map, leading Democrats to likely lose Nevada and Arizona.”

A UnidosUS poll from November 2023 asked respondents to list what they consider to be the top three issues facing the United States. Topping that list is the cost of living. Out of 3,037 eligible Latino voters, 54% were most concerned about inflation, and 44% about jobs and the economy.

Many, if not most, Latinos moved to the U.S. for better paying jobs hoping to make a good life for their families. But working more hours means less family time and these days living expenses are incredibly high.

Besides the legacy surrounding his surname, Kennedy is drawing Latinos because, as Perez sees it, he “represents and holds in high esteem values such as strong faith, family, the opportunity to learn, grow, build legacy, and create wealth.”

The economy is “a big deal for Latinos,” said Alejandra Chaparro, American Values 2024’s Latino outreach lead. “To afford the rent and make a decent living… they have to work harder and work more hours,” added Chaparro. When people are forced to spend more time away from home, “we see Latino families divided, [and] not being able to accomplish their financial goals,” Chapparo noted.

As reported on April 2, a Fox News poll from late March puts Kennedy ahead of both Biden and Trump in the favorability category, with 47% compared to Trump at 45% and Biden at 39%.

As Kennedy’s numbers among Latinos rise, Politico reported that Biden appears to be banking on the theory that Latinos will eventually come to their senses and see Kennedy as irrational. “The Biden campaign and White House allies contend that RFK Jr.’s numbers will never be better than they are now and say that as Latinos learn about him and his fringe positions — including his anti-vaccine views — they will no longer support him,” Politico wrote.

This, despite growing evidence supporting Kennedy’s concerns about the veracity of Dr. Anthony Fauci’s claims and the efficacy of the resulting government policies regarding the COVID-19 vaccinations being proven, as detailed in an April 9 op-ed by Senator Rand Paul.

“The Democratic party of today is unrecognizable,” said Perez, “and the Republican party is not an automatic for Latinos.”

The Latino community wants more choices, and the opportunity to vote for someone who better aligns with its values.

Translation

El voto latino en Nevada y Arizona podría cambiar las elecciones en noviembre

Por Leah Watson, para The Kennedy Beacon

(Keala Kelly contribuyó a este informe)

“Los estadounidenses están cansados de un sistema bipartidista lleno de promesas y falacias”, comenta Rosangel Pérez, de origen latino, residente en Brooklyn, Nueva York, y seguidora de Robert F. Kennedy Jr. “Vemos cómo nuestro hermoso Estados Unidos se deteriora… La gente quiere un candidato que no esté lleno de tonterías”, añadió.

Pérez apoya las políticas de Kennedy, incluido su activismo ambiental, sus esfuerzos por desmantelar las organizaciones corruptas, su defensa por la salud y el bienestar de los niños, y su determinación de defender la Primera Enmienda mientras lucha contra la censura en las redes sociales.

Más allá de sus políticas, Pérez aprecia que Kennedy “no necesita tarjetas de presentación para hablar” y que “es un caballero de gran intelecto, que está dispuesto a cambiar de opinión cuando se le presentan pruebas y hechos sólidos”.

A mediados de febrero, Político realizó una encuesta a 2,010 personas mediante la red social X, con los siguientes resultados: Kennedy obtuvo el 17 por ciento del apoyo latino en Arizona y el 21 por ciento, en Nevada. Estos dos estados son importantes en el campo de batalla electoral y podrían ser fundamentales en las próximas elecciones, si hay una diferencia marginal en los votos electorales.

La encuesta también muestra que el apoyo latino a Biden está disminuyendo y, como resultado, Trump ha superado a Biden en 12 estados claves, recibiendo un 41 por ciento de apoyo, mientras que Biden sólo recibió un 34 por ciento. Según Político, si dichas estadísticas se mantienen “en noviembre, habría una ruptura irreparable en la coalición demócrata y una reestructuración del mapa electoral, lo que llevaría a los demócratas probablemente a perder Nevada y Arizona”.

Una encuesta de UnidosUS, realizada en noviembre de 2023, preguntó a los encuestados cuáles consideraban que eran los tres principales problemas que enfrenta Estados Unidos. Encabezando esa lista está el aumento del costo de vida. De 3,037 votantes latinos elegibles, el 54 por ciento estaba más preocupado por la inflación y el 44 por ciento, por el empleo y la economía.

Muchos, si no es que la mayoría de los latinos, se mudaron a Estados Unidos en busca de empleos mejor remunerados, con la esperanza de lograr una mejor calidad de vida para sus familias. Pero trabajar más horas significa pasar menos tiempo en familia, además los gastos de manutención de un hogar son increíblemente altos.

Sumado al legado que rodea su apellido, Kennedy atrae a los latinos porque, como lo describe Pérez, él “representa y tiene grandes valores como la Fe, la familia, la oportunidad de aprender, crecer, construir un legado y crear riqueza”.

La economía es “un gran problema para los latinos”, dijo Alejandra Chaparro, líder de alcance en la comunidad hispana de American Values 2024. “Para pagar el alquiler y ganarse la vida dignamente… tienen que trabajar más duro y más horas”, añadió Chaparro. Cuando las personas se ven obligadas a pasar más tiempo fuera de casa, “vemos familias latinas divididas, e incapaces de lograr sus objetivos financieros”, señaló Chaparro.

Como informó el 2 de abril, una encuesta de Fox News realizada a finales de marzo ubica a Kennedy por delante de Biden y Trump en la categoría de favorabilidad, con un 47 por ciento en comparación con Trump, con un 45 por ciento, y Biden con un 39 por ciento.

A medida que aumenta la popularidad de Kennedy entre los latinos, Político informó que Biden parece estar basándose en la teoría de que los Latinos finalmente entrarán en razón y verán a Kennedy como irracional. “La campaña de Biden y los aliados de la Casa Blanca afirman que las cifras de RFK Jr. nunca serán mejores de lo que son ahora y dicen que a medida que los latinos aprendan sobre él y sus posiciones marginales —incluidas sus opiniones anti-vacunas— ya no lo apoyarán”, escribió Político.

Esto, a pesar de la creciente evidencia que apoya las preocupaciones de Kennedy sobre la veracidad de las afirmaciones del Dr. Anthony Fauci y la eficacia de las políticas gubernamentales resultantes con respecto a las vacunas contra el COVID-19, como se detalla en una edición del 9 de abril del senador Rand Paul.

“El Partido Demócrata de hoy es irreconocible”, dijo Pérez, “y el Partido Republicano no es la primera opción para los latinos”.

La comunidad latina quiere más opciones y la oportunidad de votar por alguien que se alinee mejor con sus valores.

